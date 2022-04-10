Giresunspor'dan çarpıcı hakem açıklaması! "Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz"

Türk futbolunda son dönemin ana gündemleri arasında yer alan hakemlerle ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Birçok takım tarafından maç öncesi ya da sonrası yapılan eleştirilerin ardından bu kez bir paylaşım da Giresunspor'dan geldi. Ligin 32. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor - Giresunspor karşılaşmasına hakem Erkan Engin'in atanmasına dikkat çeken Giresunspor, resmi hesap üzerinden yazılı bir paylaşım yayımladı.

Erkan Engin son olarak Çaykur Rizespor ile Konyaspor arasında oynanan ve ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada görev almıştı. Maçın 1 gün sonrasındaki Yeni Malatyaspor - Giresunspor karşılaşmasına VAR hakemi olarak atanması ise Giresunspor'un tepkisini çekti.

İşte Giresunspor tarafından yapılan açıklama: