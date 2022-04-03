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Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 11:10 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 11:13
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 3 Nisan Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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