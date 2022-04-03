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Giresun'dan müthiş dönüş

Düşme hattının üstündeki Giresunspor, son 17 dakikada Umut’la umut tazeledi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 06:50
Giresun'dan müthiş dönüş

Ligde sona yaklaştıkça birbirinden çekişmeli maçlar ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi de dün Giresun'daydı. Düşme hattının hemen üzerindeki Giresunspor, ligde rahatlamak isteyen Sivas'ı ağırladı. Çotanaklar, 39'da Kayode ve 44'te Gradel'in gollerine engel olamayıp soyunma odasına 2-0 mağlup girdi

UMUT'TAN 5. GOL
İkinci yarıda Karadeniz ekibi, son 17 dakikada adeta coştu. 73 ve 79'da sahne alan Umut Nayir ligde 5 gole ulaştı ve Çotanaklar'ı geri döndürdü. Yeşilbeyazlılar çok değerli bir beraberlik elde ederken, galibiyet hasreti 2 maça çıktı. İki farklı galibiyeti koruyamayan Yiğidolar ise yenilmezlik serisini 3 maç taşıdı

1 PUAN DA ÖNEMLİ
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 5 yabancının takımdan ayrıldığını belirtip, "Kazanmamız gereken bir maçtı fakat bir puan da önemli" dedi.

FIRSATI HARCADIK
Sivas hocası Rıza Çalımbay, ellerindeki fırsatı kullanamadıklarını söyledi. Çalımbay, "Pozisyonları değerlendiremedik. 2-2 olması, bizi üzdü" diye konuştu.

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