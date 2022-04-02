Giresunspor Sivas’a hazır

Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Giresunspor, bugün ağırlayacağı Sivasspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Yeşil-beyazlılar, kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Çotanaklar'da sakatlıkları bulunan Zeki Yavru, Arda Kılıç ve sakatlıktan yeni çıkan Erol Can Akdağ, forma giyemeyecek.Stambouli, Balotelli ve Yunus Akgün'den de övgüyle bahsetti. Fransız yıldız, "Balotelli'yi daha önce bire bir tanımıyordum. Burada karşımıza çok farklı bir Balotelli çıktı. İşine aşık bir çılgın diyebilirim. Sahada da arkadaşlarına önerilerde ve uyarılarda bulunan önemli bir oyuncu. Yunus kendisini çok geliştirdi, onu durdurmak çok zor, bazı takımlar 2 kişi ile markaj yapıyor. Çok önemli bir futbolcu olacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.