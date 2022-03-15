Giresunspor seriye taktı

Alt sıralardan kurtulma çabasında olan ve son dönemdeki yükselen performansıyla dikkat çeken Giresunspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı, 2-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Maça hızlı başlayan Çotanaklar, henüz 6. dakikada Traore'nin pasında Serginho'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 40'ta Gaziantep'in kazandığı penaltıyı Alexandru Maxim gole çevirdi ve eşitliği sağladı: 1-1. Giresun'a galibiyeti getiren golü 79'da Chiquinho attı. Ev sahibi puanını 35'e yükseltti, 6 maçtır kazanamayan Gaziantep 37 puanda kaldı.

KUTLU: OYUNCULARIMI KUTLUYORUM

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, zorlu bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maç maç ilerlediklerini belirten başarılı hoca, "Aldığımız galibiyetlerle daha rahat bir pozisyona geldik. Oyuncularımı kutluyorum. Bugün çok iyi bir mücadele örneği sergilediler ve kazandık" diye konuştu.