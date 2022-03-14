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Giresunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşacak. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:55
Giresunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Giresunspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Gaziantep FK maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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