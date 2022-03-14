Giresunspor-Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Giresunspor: Okan, Diarra, Aziz Behich, Perez, Hayrullah, Serginho, Traore, Muhammed, Chiquinho, Flavio, Umut
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toșca, Caulker, Oğuz, Furkan, Sagal, Vetrih, Figueiredo, Maxim, Muhammet
GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başlama düdüğü 20.00'da çalan Giresunspor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.