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Giresunspor-Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:55
Giresunspor-Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Diarra, Aziz Behich, Perez, Hayrullah, Serginho, Traore, Muhammed, Chiquinho, Flavio, Umut

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toșca, Caulker, Oğuz, Furkan, Sagal, Vetrih, Figueiredo, Maxim, Muhammet

GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başlama düdüğü 20.00'da çalan Giresunspor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

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