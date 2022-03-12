Her maçımız adeta final

Ligde direkt rakipleri Göztepe ve Rize'yi yenerek düşme hattından çıkan Giresunspor, evindeki G.Antep FK maçına da 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Çotanaklar'ın savunmacıları Diarra ve Hayrullah Bilazer, camiaya umut dağıttı. Bu sezon 24 maçta 1 gol atan 24 yaşındaki Senegalli stoper Diarra, "Son iki maçta savaştık ve kazanmayı da takım olarak hak ettiğimizi düşünüyorum. Kalan maçlar için daha sıkı çalışmalıyız, her maç final gibi geçecek" dedi. Ligde 13 maçta oynayan 26 yaşındaki Bilazer de en kısa sürede alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini belirtti.