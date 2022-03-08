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Spor Toto Süper Lig Haberleri: Giresunspor'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 14 mart pazartesi günü karşılaşacağı Gaziantep FK maçının biletlerini kadın ve çocuklara ücretsiz yaptığını açıkladı. İşte detaylar...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 13:11
Spor Toto Süper Lig Haberleri: Giresunspor'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ve çocuklar ücretsiz izleyebilecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 7-12 yaş arası çocuk ve tüm kadın taraftarların, 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Gaziantep FK maçını ücretsiz seyredebileceği belirtildi.

Açıklamada, kadın ve 7-12 yaş arası çocuk taraftarların, biletlerini bugün saat 13.00'ten itibaren Atatürk Meydanı'ndaki bilet satış gişesinden temin edebileceği aktarıldı.

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