Mami'yle coştu

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta Giresunspor, Göztepe'yi 3 golle geçti. Çotanaklar, 27'de Muhammed'in sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde Umut'un kafa golüyle öne geçti: 1-0. Karadeniz ekibi 41'de ikinci gole çok yaklaştı. Aziz'in yerden pasında Muhammed, ceza sahasında topla buluştu. Vuruşunda, top az farkla dışarı gitti ve ilk devre Giresun ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

25 DAKİKALIK ŞOV

İkinci yarıya da hızlı başlayan yeşil-beyazlılarda, 51'de Muhammed'in kornerinde Serginho, Perez'i gördü. Perez de sert bir şutla farkı ikiye çıkardı. 69'da maça damgasını vuran Muhammed, 3-0 yaptı. 75'te Di Santo'nun golü sadece tabelayı değiştirdi. 6 maç sonra kazanan Giresun, İzmir ekibiyle düşme hattında yer değiştirdi. Göz-Göz ise 4'te sıfır çekip düşme potasına girdi.

SAHANIN EN İYİSİ MUHAMMED

Giresun'un Fenerbahçe'den kiraladığı 21 yaşındaki maestrosu Muhammed Gümüşkaya, 1 gol 1 asistle yıldızlaştığı Göztepe maçında sahanın en iyisi oldu. İşte Muhammed'in Göztepe maçı istatistikleri: 2 çalımla adam geçme, 3 orta isabeti, 10 ikili mücadele kazanma, 3 şut pası, 4 top kapma, 11 sahipsiz top kazanma.

HAKAN KELEŞ'TEN MAMİ'YE ÖVGÜ

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Göztepe'yi yenerek ligde nefes aldıklarını söyledi. Maça damga vuran Muhammed'i öven Keleş, "Beğendiğim ve istediğim bir oyuncuydu. F.Bahçe'de fazla şans bulamamıştı. Yavaş yavaş adapte etmeye çalıştık. Bu maçta istediğimiz şeyleri yaptı. Daha da iyi katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

'MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK'

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Giresun'da kötü bir maç oynadıklarını belirtti. Sırp çalıştırıcı, "Ne bir puan için ne de üç puan için. Herhangi bir baskımız, tempomuz gerçekten yoktu. Maçı kazanabilme adına çok fazla bir şey yapamadık. Kornerden yediğimiz goller bizi geri düşürdüğü gibi onlara da galibiyeti verdi" ifadelerini kullandı.