Giresunspor Göztepe : 3-1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında GZT Giresunspor ile Göztepe kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Chiquinho, Diabate, Serginho, Muhammed ve Umut Nayir 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, İrfan Can, Kerim, Atakan, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Tannane, Halil ve Cherif 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadeleye baskılı başlayan Giresunspor, 27. dakikada Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda birçok pozisyon bulan Karadeniz temsilcisi, 51. dakikada Alexis Perez ile farkı 2'ye çıkardı.

Maçın 69. dakikasında yeşil beyazlılarda sahneye çıkan Muhammed Gümüşkaya, durumu 3-0 yaptı.

Göztepe'nin teselli sayısı 75. dakikada Di Santo'dan geldi.

Müsabakada başka gol olmadı ve Giresunspor, kritik karşılaşmada Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Giresunspor, 29 puanla 16. sıraya yükselirken, Göztepe 27 puanla 17. sırada kaldı.