Çotanak çıkışa geçecek

SüperLig'de 6 maçtır kazanamayan ve son 4 maçından puansız ayrılan Giresunspor, direkt rakibi Göztepe'ye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, ligde yaşadıkları düşüşün üstesinden gelerek tekrar çıkışa geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Önal, "Performansımızı biraz daha yükseltirsek, 50 puanı yakalarız diye düşünüyorduk ama bizi ligde tutacak olan puan da 40-42 civarında. Göztepe maçından itibaren peş peşe galibiyetler almak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki maçtan itibaren galibiyet bizim için olmazsa olmaz. İlk yarıda bunu yaptık, 2. yarıda da yapabiliriz. Takımımıza güveniyorum. Zayıf bir takım değiliz. Ben inanıyorum, başarmanın yarısı da inanmaktır. İnanacağız, üstesinden geleceğiz" diye camiaya umut dağıttı.