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Giresunspor Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı

Giresunspor, kadrosunu Fenerbahçe’den Muhammed Gümüşkaya ile güçlendirdi. Çotanaklar, 21 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 18:42
Giresunspor Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı

Giresunspor, kadrosunu Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya ile güçlendirdi. Çotanaklar, 21 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Giresunspor Asbaşkanı Mustafa Tütüncü, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Muhammed Gümüşkaya'ya Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz" dedi.

Çiçeği burnunda Çotanak Muhammed Gümüşkaya da, "Giresunspor'a geldiğim için çok mutluyum. Kendi adıma elimden geleni yapacağım. Takımım adına da tekrar alt sıralardan çıkmak için galibiyet serileri yakalamayı istiyoruz. Taraftarlarımızın ilgisi için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Muhammed Gümüşkaya, imza töreninin ardından yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

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