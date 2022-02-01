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Pyerre Giresunspor'a ilaç olacak

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra ilk imzayı Brezilyalı 10 numara Pyerre'e attıran Giresunspor, orta sahada derin bir nefes aldı. Başkan Yardımcısı Nahid Yamak, "Yeni transferimiz Pyerre geldi. Afrika Kupası'ndan dolayı örneğin orta sahada çok sıkıntı çektik. Oralarda eksiklerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Pyerre Giresunspor'a ilaç olacak
Transfer yasağını kaldırdıktan sonra ilk imzayı Brezilyalı 10 numara Pyerre'e attıran Giresunspor, orta sahada derin bir nefes aldı. Başkan Yardımcısı Nahid Yamak, "Yeni transferimiz Pyerre geldi. Afrika Kupası'ndan dolayı örneğin orta sahada çok sıkıntı çektik. Oralarda eksiklerimiz oldu" ifadelerini kullandı.
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