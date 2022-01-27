Sambacılar yolda

JOKER DİNAMO WELISON
Giresunspor'un anlaştığı bir diğer Brezilyalı futbolcu, Jose Welison'un da satın alma opsiyonlu kiralık olarak transferinin gerçekleşeceği bildirildi. Welison'la söz kesen yeşil-beyazlılar, Atletico Mineiro'yla da anlaşması halinde transferi resmiyete kazandıracak. Genç dinamo, geçtiğimiz sezon kiralık olarak boy gösterdiği Sport Recife'de 37 karşılaşmada ter döktü. 26 yaşındaki genç futbolcu, 2 gol, 1 asist katkısı sağladı. Ön libero dışında merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabilen Welison, tam bir joker futbolcu olarak dikkat çekiyor.
TRANSFER YASAĞI KALKTI
Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, transfer yasağının kaldırıldığını bildirdikten sonra transfer müjdesi vermişti. Önal, iki oyuncu ile temas halinde olduklarını vurgulayıp, bu isimlerle en kısa zamanda sözleşme imzalamayı hedeflediklerini belirtmişti.
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