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Sambacılar yolda

Çotanaklar, Gremio’nun 23 yaşındaki 10 numarası Jean Pyerre ile Atletico Mineiro’dan 26 yaşındaki ön libero Jose Welison’la imzaları atmayı planlıyor.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Sambacılar yolda
Spor Toto Süper Lig'de kalmak için var gücüyle savaşan, 26 puanla 16. sırada yer alan Giresunspor, kadrosunu takviye etmek için kolları sıvadı. Önceki gün yönetimin büyük uğraşları sonucunda 8 milyon TL'lik transfer yasağını kaldıran Çotanaklar, daha önceden anlaşmaya vardığı iki Brezilyalı futbolcuyla önümüzdeki günlerde transfer şov yapmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin, Brezilya ekiplerinden Gremio'nun 23 yaşındaki 10 numarası Jean Pyerre ile Atletico Mineiro'dan 26 yaşındaki ön libero Jose Welison'la birkaç gün içinde resmi imzaları atacağı öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılması beklenen maestro Pyerre, bu sezon forma giydiği 38 karşılaşmada 4 gol, 4 asist katkısı sağladı. Genç sambacı, 10 numara dışında merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında da oynayabiliyor.

JOKER DİNAMO WELISON

Giresunspor'un anlaştığı bir diğer Brezilyalı futbolcu, Jose Welison'un da satın alma opsiyonlu kiralık olarak transferinin gerçekleşeceği bildirildi. Welison'la söz kesen yeşil-beyazlılar, Atletico Mineiro'yla da anlaşması halinde transferi resmiyete kazandıracak. Genç dinamo, geçtiğimiz sezon kiralık olarak boy gösterdiği Sport Recife'de 37 karşılaşmada ter döktü. 26 yaşındaki genç futbolcu, 2 gol, 1 asist katkısı sağladı. Ön libero dışında merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabilen Welison, tam bir joker futbolcu olarak dikkat çekiyor.

TRANSFER YASAĞI KALKTI

Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, transfer yasağının kaldırıldığını bildirdikten sonra transfer müjdesi vermişti. Önal, iki oyuncu ile temas halinde olduklarını vurgulayıp, bu isimlerle en kısa zamanda sözleşme imzalamayı hedeflediklerini belirtmişti.

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