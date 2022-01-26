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Giresun’da müjde var

Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi. Önal, bazı oyuncuların alacaklarından ötürü transfer yasağının bulunduğunu belirtirken, başkan Hakan Karaahmet ve yönetim kurulunun yoğun çabalarıyla söz konusu 8 milyon lira civarındaki borcun ödendiğini müjdeledi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Giresun’da müjde var
Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi. Önal, bazı oyuncuların alacaklarından ötürü transfer yasağının bulunduğunu belirtirken, başkan Hakan Karaahmet ve yönetim kurulunun yoğun çabalarıyla söz konusu 8 milyon lira civarındaki borcun ödendiğini müjdeledi.
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