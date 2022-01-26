Giresun’da müjde var

Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi. Önal, bazı oyuncuların alacaklarından ötürü transfer yasağının bulunduğunu belirtirken, başkan Hakan Karaahmet ve yönetim kurulunun yoğun çabalarıyla söz konusu 8 milyon lira civarındaki borcun ödendiğini müjdeledi.
Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahimÖnal, transfer yasağınınkaldırıldığını bildirdi. Önal,bazı oyuncuların alacaklarındanötürü transfer yasağınınbulunduğunu belirtirken,başkan Hakan Karaahmetve yönetim kurulunun yoğunçabalarıyla söz konusu 8 milyonlira civarındaki borcunödendiğini müjdeledi.