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SON DAKİKA - Giresunspor'da transfer yasağı kaldırıldı! 2 futbolcuyla imza

Son dakika spor haberi: Giresunspor'un transfer yasağı kaldırıldı. Karadeniz ekibinin basın sözcüsü Halil İbrahim Önal yaptığı açıklamada, başkan Hakan Karaahmet ve yönetim kurulunun yoğun çabaları sonucu söz konusu 8 milyon lira civarındaki borcun ödendiğini vurgulayan Önal, ara transfer döneminde önlerinde bir engelin kalmadığını kaydetti.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 16:22
SON DAKİKA - Giresunspor'da transfer yasağı kaldırıldı! 2 futbolcuyla imza

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, kulübün transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Önal, yaptığı açıklamada, geride kalan yıllardan bazı oyuncuların alacaklarından ötürü kulübün transfer yasağının bulunduğunu belirtti.

Başkan Hakan Karaahmet ve yönetim kurulunun yoğun çabaları sonucu söz konusu 8 milyon lira civarındaki borcun ödendiğini vurgulayan Önal, ara transfer döneminde önlerinde bir engelin kalmadığını kaydetti.

Biri santrfor olmak üzere iki oyuncu ile temas halinde olduklarını dile getiren Önal, bu isimlerle en kısa zamanda sözleşme imzalamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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