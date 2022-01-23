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Giresunspor - Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de 23. haftasında Giresunspor, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Giresunspor - Alanyaspor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 15:59
Giresunspor - Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de 23. haftasında Giresunspor, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Zeki, Flavio, Umut, Diabate, Suleymanov, Balde

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Borja, Efkan, Novais, Eduardo, Emre Akbaba, Efecan, Davidson

GİRESUNSPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor'un sahasında Alanyaspor'u konuk ettiği maç saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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