Haberler Giresunspor Hakan Keleş Trabzonspor-Giresunspor maçının ardından konuştu! "Skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektik"

Hakan Keleş Trabzonspor-Giresunspor maçının ardından konuştu! "Skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektik"

Spor haberi... GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada; skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektiklerini söyledi. İşte detaylar...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 23:32
Hakan Keleş Trabzonspor-Giresunspor maçının ardından konuştu! "Skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektik"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzon'a kazanmaya geldiklerini belirterek, "Maç öncesi kazanmak istiyorduk ama birçok eksiğimiz vardı. Özellikle orta saha bölgesinde eksiktik. Maçta özellikle savunma kısmını iyi yaptık, daha sonra golü bulduk. Golü bulduktan sonra skoru koruma içgüdüsüyle biraz sıkıntı çektik. Oyuna müdahale yapamadık, kulübemiz zayıftı. İstediğimiz 3 puandı ama zor deplasmanda 1 puan sevindirici. Okan'a da kurtardığı iki penaltı atışı için teşekkür ediyorum" dedi.

Keleş, kadro derinliği açısından eksikliklerinin bulunduğunu ifade ederek, "Transfer konusunu bu hafta çözeceğiz gibi görünüyor. Bugün 6 oyuncu eksikliğimiz vardı. Her mevkiimizi güçlendirmek istiyoruz, çalışmalar devam ediyor. Başkanımız bu konuda çalışıyor. Bu hafta transfer yasağını kaldıracağız. Görüştüğümüz oyuncular var" şeklinde konuştu.

DİĞER
Son dakika: Trabzonspor - Giresunspor maçında Okan Kocuk geceye damgasını vurdu! Galatasaray'ı pişman ettiren karar...
Özel haber... Fatih Terim'in transfer raporundaki gözde isimdi! Galatasaray Dennis Man'ı elden kaçırıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor