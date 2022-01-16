Giresunspor-Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Giresunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bu mücadelenin heyecanı fotomac.com.tr'de...





GİRESUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor ile Kasımpaşa arasındaki zorlu mücadele saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GİRESUNSPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Peres, Aziz, Pelupessy, Flavio, Diabate, Serginho, Zeki, Balde

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut Bozok