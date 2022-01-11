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Hedefimiz 55 puan

Galatasaray'ı yenen Giresun'da moraller yüksek. Bu galibiyetin kendileri için sürpriz olmadığını vurgulayan basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, "Rakibimizin de eksikleri vardı. Bunu iyi değerlendirdik. Kazanacağımızı biliyorduk ve öyle de oldu. Transferlerle kadromuzu güçlendireceğiz. Hedefimiz sezonu 55 puanla tamamlamak" diye camiaya umut dağıttı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Hedefimiz 55 puan
Galatasaray'ı yenen Giresun'da moraller yüksek. Bu galibiyetin kendileri için sürpriz olmadığını vurgulayan basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, "Rakibimizin de eksikleri vardı. Bunu iyi değerlendirdik. Kazanacağımızı biliyorduk ve öyle de oldu. Transferlerle kadromuzu güçlendireceğiz. Hedefimiz sezonu 55 puanla tamamlamak" diye camiaya umut dağıttı.
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