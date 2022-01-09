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Okan Kocuk devleşti

GZT Giresunspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı kaleci Okan Kocuk, takımının galibiyetinde önemli rol aldı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
Okan Kocuk devleşti
GZT Giresunspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı kaleci Okan Kocuk, takımının galibiyetinde önemli rol aldı. Bonservisi sarı- kırmızılı takımda olan Okan, 2 önemli pozisyonda yaptığı kurtarışla Galatasaray'ın skora denge getirmesine engel oldu. 26 yaşındaki file bekçisi, maçın 34. dakikada Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda, 57. dakikasında ise önce Cicaldau, sonra Halil Dervişoğlu'nun arka arkaya vuruşlarında topun filelere gitmesini önledi. Okan'ın, Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'a dönebileceği konuşulsa da Hakan Keleş, "Okan biz de kalacak. Devam edeceğiz" diyerek kapıyı kapattı.
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