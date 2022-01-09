İstanbul hatırası

GZT Giresunspor, bu sezon sıkıntılı bir dönem geçiren Galatasaray'a gün yüzü göstermedi. Güçlü rakibi karşısında, üstelik de deplasmanda müthiş bir mücadele ortaya koyan Çotanaklar sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Sahaya, taraftarının desteğiyle yeni bir sayfa açmak için çıkan sarı- kırmızılı takım karşısında taş gibi bir Giresun buldu. Oyunu sahasında kabul etmesine karşın hızlı çıkışlarla gol arayan yeşil-beyazlılar nitekim, 11. dakikada yakaladığı şansı kaçırmadı. Serginho'nun pasını Suleymanov Galatasaray defansının şaşkın bakışları altında ağlara gönderdi: 1-0.

BEŞİKTAŞ'I DA YENMİŞTİ

Ev sahibi bu gole karşılık vermeye çalışsa da Giresunspor'da bu kez Okan Kocuk sahne aldı ve sarı-kırmızılı takımın forvetlerine geçit vermedi. 90 dakika sonunda mutlu sona ulaşan konuk ekip, deplasmanda Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'ı da mağlup etti. Ayrıca bu galibiyet tarihe de geçti. Çotanaklar, rakibi karşısında 46 yıl sonra ilk kez 3 puana ulaştı. Galatasaray'a rakip olduğu son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Giresunspor (5B-5M), son galibiyetini Mayıs 1976'da almıştı.