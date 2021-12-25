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Giresunspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Hatayspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Kritik Müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:40
Giresunspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Hatayspor maçı 25 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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