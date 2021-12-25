Giresunspor - Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor, sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmayı iki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Diabate, Suleymanov, Serginho, Balde.

Hatayspor: Munir, Popov, Burak, Falette, Onur, Sackey, Sadık, Ribeiro, El Kaabi, Traore, Mame Diouf.

GİRESUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Giresunspor - Hatayspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.