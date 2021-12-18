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Giresun resitali

Karadeniz temsilcisi, Altay karşısında gol şov yaptı. Suleymanov, Balde ve Diabate’nin golleriyle zafere ulaşan Çotanak, son 5 maçının dördünü kazandı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Giresun resitali

Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Altay'ı 3-1 gibi net bir skorla geçti. Son dönemde yükselen performansıyla dikkat çeken Karadeniz temsilcisi; rakibini Suleymanov, Balde ve Diabate'nin golleriyle mağlup etti. 31'inci dakikada Suleymanov ev sahibi Giresunspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti. 61'de Balde, Çotanaklar'ı rahatlatan isim oldu: 2-0. 70'te kazanılan penaltıyı Diabate ağlara gönderdi: 3-0. Konuk ekip Altay'ın tek sayısını ise 81'de Poko attı. İzmir ekibi 90'da Paixao ile bir de penaltı kaçırdı. Oynadığı son 5 maçın dördünü kazanan Giresunspor, puanını 22'ye yükseltti. Altay'ın galibiyet özlemi ise tam 10 haftaya çıktı.

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