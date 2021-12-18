Giresun resitali

Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Altay'ı 3-1 gibi net bir skorla geçti. Son dönemde yükselen performansıyla dikkat çeken Karadeniz temsilcisi; rakibini Suleymanov, Balde ve Diabate'nin golleriyle mağlup etti. 31'inci dakikada Suleymanov ev sahibi Giresunspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti. 61'de Balde, Çotanaklar'ı rahatlatan isim oldu: 2-0. 70'te kazanılan penaltıyı Diabate ağlara gönderdi: 3-0. Konuk ekip Altay'ın tek sayısını ise 81'de Poko attı. İzmir ekibi 90'da Paixao ile bir de penaltı kaçırdı. Oynadığı son 5 maçın dördünü kazanan Giresunspor, puanını 22'ye yükseltti. Altay'ın galibiyet özlemi ise tam 10 haftaya çıktı.