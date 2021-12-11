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4'te 4 yaparız

Başkan Hakan Karaahmet, “Y. Malatya, Beşiktaş ve Karagümrük engellerini kayıpsız geçerek iyi bir seri yakaladık. Bu hafta yeni bir halka ekleyeceğiz” dedi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
4'te 4 yaparız

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, takımına güveniyor. Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacakları zorlu maçta çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyleyen Karaahmet, Ligde oynadıkları son 3 maçta elde ettikleri 3 galibiyetin morali ile Adana'ya kazanmaya gideceklerini ifade etti. Başkan, "Bu galibiyet serisine Adana Demirspor deplasmanında yeni bir halka daha eklemek istiyoruz" dedi.

MORALLER YERİNDE

Hakan Karaahmet, "Takımımızda moraller yerinde. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Son haftalarda yakaladığımız çıkışımızı ve iyi gidişatımızı sürdürmek niyetindeyiz. Adana Demir deplasmanına 4'te 4 yapmak için gideceğiz" diye konuştu. İlk yarının tamamlanmasına 4 hafta kaldığını hatırlatan Karaahmet, toplayabilecekleri maksimum puanla tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.

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