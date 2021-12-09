Traore’den 3 puan sözü

SüperLig'de müthiş bir çıkış yakalayan ve 3'te 3 yaparak dikkatleri üzerine çeken Giresunspor, bu serisini Adana Demirspor deplasmanında da sürdürmek istiyor. Bu sezon 13 maçta forma giyen Çotanaklar'ın Malili ön libero oyuncusu Traore, sezona kötü başlamalarına rağmen çok iyi çalışarak çıkış yakaladıklarını söyledi. Giresunspor'da çok iyi bir atmosfer olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Takımdaki herkes çok karakterli, sahada da iyi karakter gösteriyoruz ve iyi sonuçlar alıyoruz, başarının altında yatan da bu. Bu beraberlik saha dışında da devam ediyor, sadece takım değiliz, biz arkadaşız ve aileyiz" dedi. Geçen sezon formasını giydiği eski takımı Adana Demirspor karşısında da galibiyet hedeflediklerini belirten genç orta saha, "Güzel motive oluyoruz. Adana Demirspor benim eski takımım, Adana'da iyi bir stadyum ve atmosfer var. Benim eski takımım ancak şu an Giresunsporlu'yum, inşallah üç puanı alacağız" diye galibiyet sözü verdi.