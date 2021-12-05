Giresunspor Fatih Karagümrük maçı CANLI | Giresun Karagümrük izle

Giresunspor ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli maçı haberimizden takip edebilirsiniz...
GİRESUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı 5 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Balde, Shapi, Serginho, Diabate
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Luckassen, Caner, Biglia, Bertolacci, Jimmy, Karamoh, Emre Mor, Pesic