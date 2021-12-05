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Giresunspor Fatih Karagümrük maçı CANLI | Giresun Karagümrük izle

Süper Lig'in 15. haftasında Giresunspor, Çotanak Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Giresunspor, 16 puanla 16. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük ise 22 puanla 8. sırada. Giresunspor - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 15:49
Giresunspor Fatih Karagümrük maçı CANLI | Giresun Karagümrük izle

Giresunspor ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli maçı haberimizden takip edebilirsiniz...

GİRESUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı 5 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Balde, Shapi, Serginho, Diabate

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Luckassen, Caner, Biglia, Bertolacci, Jimmy, Karamoh, Emre Mor, Pesic

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