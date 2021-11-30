‘Rüzgarı aldık’

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Ligin başından beri zaten iyi oynayan bir takımımız vardı fakat skora yansıtamıyorduk. Artık tılsım çözüldü ve rüzgarı arkamıza aldık. Galibiyetlere devam edeceğiz" diye konuştu.
GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Ligin başından beri zaten iyi oynayan bir takımımız vardı fakat skora yansıtamıyorduk. Artık tılsım çözüldü ve rüzgarı arkamıza aldık. Galibiyetlere devam edeceğiz" diye konuştu. Önal, Mert'in sakatlandığı pozisyonda atılan golle ilgili de, "Mücadelenin heyecanıyla oyuncumuz fark edemedi. Biz de atma diye bağırdık ama o anın heyecanı diyebiliriz" dedi.