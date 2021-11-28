Dört köşe!

Süper Lig'in mütevazı takımlarından Giresunspor, şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ı deplasmanda 4-0 mağlup etmeyi başardı. Hakan Keleş yönetiminde ligde istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlılar, Yeni Malatya galibiyetiyle başlayan çıkışını dün akşam da sürdürdü. Beşiktaş karşısında etkili bir futbol ortaya koyan ve rakibini sahadan silen Giresun, Diabete, Balde, Serginho ve Champness'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Tarihi bir galibiyet alan Çotanaklar, deplasmanda tam 4 gol bulmayı başardı. Oysa bu sezon oynadığı 6 dış saha maçında sadece gol atabilmişti. Bu sezon ligde ikinci kez üst üste iki galibiyet alan yeşil-beyazlı ekip, dün akşam puanını 16'ya yükseltti ve 13. sıraya yerleşti. Böylece düşme hattından bir nebze olsun uzaklaşıp rahat nefes aldı. Giresun gelecek hafta Karagümrük'ü konuk edecek.