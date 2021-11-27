Hakan Keleş: 3-0'dan sonra oyuncularımı uyardım!

Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 4-0 mağlup eden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Keleş, 3-0'dan sonra şov yapan oyuncularını uyardığını söyledi.

İşte o açıklama;

"Yerde bir oyuncu varken neden gol attık diye oyuncularıma tepki gösterdim. Görmediklerini, ayağının kaydığını düşündüklerini söylediler. Biz centilmen bir takımız. Oyuncularım, fark etseydi topu dışarı atardı. Mert'e geçmiş olsun diyorum."

"3-0'dan sonra şov yapan oyuncularım oldu, onları da uyardım."