Giresunspor 44 yıl sonra Beşiktaş deplasmanında

Giresunspor ve Beşiktaş, yarın akşam lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 12 maçın 1'ini Giresunspor kazandı, 4 maç berabere bitti, 7 karşılaşmada ise Beşiktaş sahadan galip ayrıldı. Giresunspor 12 maçta 6 gol atarken, Beşiktaş 13 gol kaydetti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçların hepsini ise Beşiktaş kazandı. Beşiktaş ve Giresunspor en son 27 Mart 1977 tarihinde İstanbul'da karşı karşıya geldi. O karşılaşmayı da Beşiktaş 1-0'lık sonuçla kazandı.

Tam 44 sene sonra Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Giresunspor, şeytanın bacağını kırarak İstanbul'daki puan hasretine son vermek amacında.