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Giresunspor Kulübü transfer yasağı iddialarını yalanladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, geçmişten gelen futbolcu borçları nedeniyle 3 dönem transfer yasağı cezası verildiği iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Tüm taraftarlarımızdan ricamız, yaratılmaya çalışılan olumsuz algılara itibar etmemeleri ve kulübümüz haricinde yapılan haber ve açıklamaları dikkate almayıp, takımımızın yanında olmalarıdır. " ifadelerine yer verildi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 14:50
Giresunspor Kulübü transfer yasağı iddialarını yalanladı

GZT Giresunspor, geçmişten gelen futbolcu borçları nedeniyle 3 dönem transfer yasağı cezası verildiği iddialarını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün gece geç saatlerde bazı sosyal medya hesaplarından transfer yasağıyla ilgili yapılan paylaşımların dezenformasyon amaçlı gündeme sokulmaya çalışıldığı belirtildi.

"Giresunspor'a eski futbolcularının alacaklarını ödemediği gerekçesiyle 3 dönem transfer yasağı cezası geldi" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı dile getirilerek, "Tüm taraftarlarımızdan ricamız, yaratılmaya çalışılan olumsuz algılara itibar etmemeleri ve kulübümüz haricinde yapılan haber ve açıklamaları dikkate almayıp, takımımızın yanında olmalarıdır. Camiamıza, taraftarımıza zarar verme maksatlı iftiralara karşı her zaman olduğu gibi bundan sonra da mücadelemiz devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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