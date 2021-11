Milli araya Sivas'ta aldığı beraberlikle giren Giresunspor , evindeki Y.Malatya maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Bu sezon 11 maçta attığı 3 golle öne çıkan Diabate, bu sezon ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Trabzonspor'dan kiralanan Malili forvet, "Son dönemde bir çıkış yakaladık. Şu an daha iyi hissediyoruz ve iyiyiz, daha üst sıralarda olacağız. Eğer her maç sıkı çalışırsak, her maça iyi hazırlanırsak şans bize dönecek" diye konuştu.