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Flavio iddialı

Trabzon’dan kiralanan 25 yaşındaki sambacı, “Özellikle Y.Malatya maçı bizim için çok önemli, hedefimiz tamamen üç puan” diye iddialı konuştu.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Flavio iddialı

Milli araya Sivasspor beraberliğiyle giren Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'un başarılı orta sahası Flavio Medeiros Da Silva, takımlarının ligde hak ettiği yerde olmadığını, üst sıralara çıkmak için mücadele vereceklerini söyledi. Sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadroya katılan 25 yaşındaki Brezilyalı dinamo, "Süper Lig'in ilk yarısını en iyi yerde bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Giresunspor ligde hak ettiği yerde değil, üst sıralara çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Özellikle sahamızda oynayacağımız Yeni Malatyaspor karşılaşması bizim için çok önemli, hedefimiz tamamen üç puan" değerlendirmesinde bulundu.

DAHA ÇOK GELİŞMELİYİZ

Ligde 12 maçta oynayan Flavio, Giresun'da kendisini kanıtlayacağını söyledi. Brezilyalı dinamo, "Trabzon'da fazla şans bulamadım, daha fazla süre almaya ihtiyacım var. Burada değerimi kanıtlayacağımı düşünüyorum" dedi.

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