20 Kasım’da omuz omuza

Sivas deplasmanından puanla ayrılıp milli araya moralli giren Giresunspor, evindeki Yeni Malatyaspor maçını dolu tribünler önünde oynamak istiyor. Giresunspor'un çok iyi işler başaracağını ve mutlaka bu ligde kalıcı olacağını vurgulayan teknik direktör Hakan Keleş, "Giresunspor'un çok iyi işleri başaracağına inanıyorum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Biz sonuç anlamında inişli-çıkışlı performans göstersek de oynadığımız futbolun da güzelliğiyle birlikte bizim her zaman arkamızda oldular ve bundan sonra da olacaklarını biliyorum. Devre arasında küçük takviyelerle birlikte de çok daha iyi hale geleceğiz. Seyirci kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte de tüm Giresunluları, Giresunsporluları 20 Kasım'da oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçına davet etmek istiyorum. Biz taraftarımızla, yönetimimizle, takımımızla güçlüyüz. Yeter ki hep beraber kol kola, omuz omuza olmaya devam edelim" diye camiaya çağrıda bulundu.

UYUMUMUZ SÜPER

HAkan Keleş, ligin ilk haftalarında belirli bir istikrar yakalayamasalar da sonradan yeni takım olmanın getirdiği dezavantajları çözerek, istikrarlı bir şekilde futbol oynamaya başladıklarını belirtti. 49 yaşındaki teknik adam, "Normalde bunu yakalamak için şüphesiz daha uzun süreler gerekir ancak biz takım olarak çok iyi bir şekilde birbirimize uyum sağladık. Performansımız daha da artacak" dedi.