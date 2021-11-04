Giresun iddialı

Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, oyuncularına güvendiğini, Sivas'tan güzel bir sonuçla dönmek istediklerini belirtti. Futbolun her sonuca açık bir oyun olduğunun altını çizen Keleş, Antalyaspor karşılaşmasındaki kayıplarını Sivas'ta telafi etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Antalyaspor maçında istemedikleri bir sonuç aldıklarını aktaran Hakan Keleş, "Antalyaspor maçındaki puan kayıplarımızı Sivas'ta telafi edebilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Her maçın kendi içinde bir hikayesi var. Rakibimizi en iyi şekilde analiz edip, başarılı olacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM

İyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını vurgulayan genç teknik adam, "Oyuncularıma güvenim sonsuz. Giresunspor olarak kendimize yakışır şekilde oynayıp, Sivas'tan iyi bir sonuçla dönmeyi amaçlıyoruz" diye camiaya umut dağıttı. Çotanaklar'ın başarılı çalıştırıcısı Keleş, taraftarın desteğini her zaman hissettiklerine de değinerek, "Taraftarımız her zaman olduğu gibi yine bizi yalnız bırakmadı. Tesisten stadyuma kadar inanılmaz bir coşku vardı. Maçta tribünleri doldurarak bize destek vermeye gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÇOTANAK'TA YÜZLER GÜLÜYOR

Antalyaspor maçından puansız ayrılan Giresunspor yine de moralini bozmuyor. Sivas karşılaşmasının hazırlıklarını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde sürdüren yeşil- beyazlıların, idmanda oldukça neşeli tavırlar sergilemesi, teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

ZEKİ YAVRU'DAN UYARI

Giresunspor kaptanı Zeki, takıma uyarılarda bulundu. Bireysel hataları aza indirmeleri gerektiğini savunan Zeki Yavru, "Herkes şapkasını önüne koyup düşünecek. Daha çok çalışacağız. Sivasspor maçıyla yeniden bir ivme yakalamayı istiyoruz" dedi.