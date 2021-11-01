Giresunspor Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Alt sıralarda bulunan iki takım da maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İLK 11'LER



Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Douglas, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Süleymanov, Diabate, Doukara

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Güray, Hakan, Ribeiro, Doğukan, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar

GİRESUNSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ?

Giresunspor Antalyaspor maçı saat 20.00'de başladı. Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşma Bein Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.