Hakan Keleş: Çözüm değil ki!

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'deki hoca kıyımı hakkında goal.com'a konuştu. İlk 4 maçta puan atamayan Çotanaklar, son 4 haftada 2 galibiyet 2 beraberlikle çıkışa geçti. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Kadromuz biraz geç tamamlandı. İlk maçları hazırlık kampı gibi geçirdik. Kaybettiğimiz maçlarda da çok kötü oynamıyorduk ama uyum gerekiyordu ve bu biraz zaman aldı. Ligde fatura hemen hocalara kesiliyor. Günah keçisi onlar oluyor ama bizde öyle olmadı. F.Bahçe her sezon kadro değiştiriyor. Sürekli değişim çözüm değil" diye konuştu.