Diriliş Giresun

Ligin 8. haftasında Göztepe galibiyetiyle kötü gidişe son veren Giresunspor, dün de Çaykur Rizespor'a şans tanımadı. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci 45'inde rakibine üstünlük sağlayan Çotanaklar, 62'de Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti: 1-0.

BOYD KIZARDI

Boyd'un 12. dakikada kırmızıdan atılmasıyla yaklaşık 80 dakika eksik oynayan Rize, pozisyona girmekte zorlanırken, ev sahibi uzatmalarda Champness'in boşa kaleye golüyle skoru belirledi: 2-0. Bu sonuçla Giresun, puanını 8'e çıkardı, Rize ise 1 puanla son sırada kaldı.

ARADA ÇOK İYİ ÇALIŞTIK

Giresun Teknik Direktörü Hakan Keleş, maç sonunda şunları söyledi: "Arada çok iyi çalıştık. Daha önce oyunu koparabilirdik. Rakibimize de çok fazla pozisyon vermedik. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

'MUCİZELER BİTMEZ'

Maçın ardından bir hayli üzgün olan Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Allah'ın mucizeleri bitmez. Biz de bu mucizeyi ortaya çıkarabilmek için bize düşeni yapacağız. Sonuna kadar teslim olmayacağız."