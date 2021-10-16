Haberler Giresunspor Karadeniz derbisinde kazanan Giresunspor! | Giresunspor - Çaykur Rizespor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karadeniz derbisinde kazanan Giresunspor! | Giresunspor - Çaykur Rizespor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Selim Ay (k.k) ve 90+3. dakika Champness kaydetti. Çaykur Rizespor'da Tyler Boyd, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 15:28 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 15:30
Karadeniz derbisinde kazanan Giresunspor! | Giresunspor - Çaykur Rizespor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 9. haftasında iki Karadeniz ekibi Giresunspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Maçın henüz 12. dakikasında Çaykur Rizespor'da Tyler Boyd, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi ekip, mücadelenin 62. dakikasında Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Champness durumu 2-0'a getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Karadeniz derbisinde kazanan taraf Giresunspor oldu.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, puanını 8'e çıkararak 16. sıraya yükseldi.

Konuk takım ise 9 hafta sonunda 1 puanda kalarak ligin son sırasında yer aldı.

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