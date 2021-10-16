Karadeniz derbisinde kazanan Giresunspor! | Giresunspor - Çaykur Rizespor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 9. haftasında iki Karadeniz ekibi Giresunspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Maçın henüz 12. dakikasında Çaykur Rizespor'da Tyler Boyd, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ev sahibi ekip, mücadelenin 62. dakikasında Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Champness durumu 2-0'a getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.
Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Karadeniz derbisinde kazanan taraf Giresunspor oldu.
Bu sonuçla ev sahibi ekip, puanını 8'e çıkararak 16. sıraya yükseldi.
Konuk takım ise 9 hafta sonunda 1 puanda kalarak ligin son sırasında yer aldı.