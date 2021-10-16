Artık seriye başlıyoruz

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, Karadeniz derbisinde karşılaşacakları Rizespor mücadelesi için "Gelişmemizi devam ettirmemiz için Rizespor maçında da 3 puanla ayrılmamız gerekiyor" dedi. "Bizim için önemli olan iyi bir seri yakalamaktır. Artık iyi duruma geldik. Rizespor'u da yenersek iyi yerle geleceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullanan Keleş şöyle devam etti:



GOL ATMAYA BAŞLADIK



"Bundan sonra gerçek rakiplerimizle puan mücadelesi yapacağız. Artık bu periyot başladı. Bundan sonra içeride ve deplasmanda iyi sonuçlar alarak güzel bir grafik sergileyeceğiz. Rize maçıyla birlikte bunun başlangıcı yapmak istiyoruz. Ofansif oyuncuların takıma katılması ve uyum sağlamaları biraz geç oldu. Bu nedenle gol atmakta zorlandık. Ama son haftalarda gol atmaya da başladık. Artık moral de kazandık."