Giresun zafere kilitlendi

Giresun'da asbaşkan Mustafa Tütüncü, lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirterek, Çaykur Rizespor maçına galibiyet parolası ile hazırlandıklarını söyledi. Tütüncü, aranın hem eksikleri gidermek hem de takımda sakatlığı bulunan oyuncuların iyileşme süreçleri açısından iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Tütüncü "İki kulüp için de büyük önem taşıyan bu zorlu 90 dakikayı kazanıp kendi evimizdeki ilk galibiyetimizi almak ve Göztepe maçındaki 3 puanı anlamlı hale getirmek istiyoruz" dedi.