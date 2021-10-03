Giresun'dan siftah

Süper Lig'e bu sezon yükselen Giresunspor, kazanamama serisini Göztepe'de bitirdi. Son 25 maçında galibiyet göremeyen yeşil-beyazlılar, İzmir deplasmanında 3 puanı kaptı. 15'te Tijanic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. 40'ta Aziz'in ortası İrfan Can'da kaldı. 58'de Perez'in, Ndiaye'ye müdahalesine hakem penaltı verdi. Tijanic'in penaltısını Okan Kocuk kurtarmayı başardı.



OKAN'A KOŞTULAR

70'te İrfan Can'la karşı karşıya pozisyonda Suleymanov yerde kalırken, hakem Burak Şeker bir kez daha penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 82. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda kaleci Okan, yerinde bir müdahale ile topu kornere gönderdi. Maç sonunda tüm Giresun takımı kaleci Okan Kocuk'a koşarak kutlama yaptı.



Göztepe'nin Sırp hocası Nestor El Maestro, "Şu anki durumumuzda olmayacak şeyler yaşanıyor. Maça iyi başladık, ikinci yarıda da iyi bir oyun ortaya koyduk. Penaltı kaçtı ve yenildik. Mutlaka büyük değişiklikler yapacağım ama buna radikal diyemem" dedi.



Göztepe-Giresun maçında iki penaltı kararı çıkarken toplam 9 sarı kart çıktı. Ev sahibinde 3, konuk takımda ise 6 futbolcu sarı kart gördü. Öte yandan maçın sonlarında Göztepe taraftarının bir kısmı tribünü terk ederken, bir kısmı büyük tepki gösterdi.



Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, futbolcularının inanılmaz bir mücadele örneği gösterdiğini aktardı. Keleş, "Önceki haftalarda inanılmaz bir oyun oturtmuştuk. Artık çıkışa geçmek istiyoruz" yorumunu yaptı.



Diabate'nin golünde tüm takım beraber kutladı ve büyük bir sevinç yaşadı.