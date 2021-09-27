Giresunspor fırsat tepti

Bir tarafta Kadıköy'de F.Bahçe'ye zor anlar yaşatan Giresun, diğer tarafta G.Saray karşısında tarihi bir galibiyet alan Kayseri. İki takım kozlarını Giresun'da paylaştı. Çotanaklar, 14'te Doukara'yla direğe takıldı. Ancak golü bulan Kayseri oldu ve 17'de Attamah'la öne geçti. 21'de Giresun, Diabate'yle eşitledi. 5'i isabetli 21 şut çeken ve iki golü sayılmayan yeşil-beyazlılar, 4 kurtarış yapan Lung'u geçemedi ve 7. haftada da kazanamayıp 1 puana razı oldu.



Giresunspor hocası Hakan Keleş, şanssızlıktan yakındı. Keleş, "5-6 tane pozisyon ve VAR'dan dönen golümüz var. Futbolun pek şans olduğunu düşünmem ama bugünden sonra bir şanssızlığın olduğuna yüzde yüz eminim" dedi.