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Giresunspor - Kayserispor | CANLI

Son dakika Giresunspor Kayserispor maçı haberleri: Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Çotanak Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 12:41 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 13:33
Giresunspor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor, Kayserispor'u konuk ediyor.

Çotanak Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor.

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Kayserispor maçı 26 Eylül Pazar günü saat 13:30'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara

Kayserispor: Lung, Attamah, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Cardoso, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Onur Bulut, Thiam

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