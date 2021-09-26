Giresunspor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor, Kayserispor'u konuk ediyor.
Çotanak Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor.
GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Giresunspor - Kayserispor maçı 26 Eylül Pazar günü saat 13:30'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara
Kayserispor: Lung, Attamah, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Cardoso, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Onur Bulut, Thiam