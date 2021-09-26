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Giresunspor - Kayserispor | 11'ler belli oldu

Son dakika Giresunspor Kayserispor maçı haberleri: Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Çotanak Stadı'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma öncesi Giresunspor ve Kayserispor'un sahaya çıkacağı 11 belli oldu.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 12:41
Giresunspor - Kayserispor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor, Kayserispor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Kayserispor maçı 26 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara

Kayserispor: Lung, Attamah, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Cardoso, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Onur Bulut, Thiam

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