Haberler Giresunspor Son dakika spor haberi: Giresunsporlu oyunculardan maç sonu Cüneyt Çakır'a tepki!

Son dakika spor haberi: Giresunsporlu oyunculardan maç sonu Cüneyt Çakır'a tepki!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin 2-1 galip geldiği maçın bitiş düdüğünün ardından ilginç anlar yaşandı. Giresunspor futbolcuları, hakem Cüneyt Çakır'ın maçı bitirdiği düdüğü duymadı ve kaleye doğru yönelerek gol attı. Karadeniz ekibi, Cüneyt Çakır'ın karşılaşmayı bitirdiğini işaret etmesi üzerine hakeme tepki gösterdi. İşte o anlar...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 22:26 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 22:26
Son dakika spor haberi: Giresunsporlu oyunculardan maç sonu Cüneyt Çakır'a tepki!

Fenerbahçe'nin Giresunspor'u ağırladığı karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'in golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Giresunspor'un tek golü Doukara'dan geldi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ilginç anlar yaşandı.

GİRESUNSPOR'DAN HAKEME TEPKİ!
Hakem Cüneyt Çakır'ın maçı bitirdiğini duymayan Giresunspor futbolcuları, atağa kalktı ve kaleye yönelerek gol attı. Çakır'ın karşılaşmanın sona erdiğini işaret etmesinin ardından oyunculardan tepki geldi. Giresunspor'da kaleci Onurcan Piri itirazlarının ardından sarı kart gördü.

İşte o anlar...




Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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