Fener’e gözdağı

Süper Lig'de ilk galibiyetini yaşamak isteyen Giresunspor'da gözler F.Bahçe maçına çevrildi. Son maçta Başakşehir'e mağlup olan rakibine bir sürpriz daha yapmaya hazırlanan Çotanak'ta, basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, iddialı açıklamalarda bulundu. Önal, "44 yıl sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk puanımızı aldık. İyi oynamamıza rağmen sadece gol atamadık. Her hafta daha iyiye gidiyoruz, daha da iyi olacağız. Bu hafta ligde birçok sürpriz sonuçlar alındı. Rakibimize bir sürpriz de biz yapmak istiyoruz, iddialıyız. Sıkı bir şekilde Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz. Taraftarı sevindirmek istiyoruz" diye konuştu.